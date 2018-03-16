العثيمين يزور بابا الفاتيكان ويؤكدان أهمية الحوار بين الأديان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور السعودي يوسف بن أحمد العثيمين، الجمعة، البابا فرنسيس في الفاتيكان، حيث أكد الجانبان على أهمية الحوار بين الأديان الذي يؤدي إلى تغليب صوت الحكمة والتسامح في مواجهة العنف والإرهاب، بحسب بيان للمنظمة.

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وأكد العثيمين أن "الإرهاب لا دين له"، معربا عن إدانته لأي عمل إرهابي ينسب إلى أي دين. وأشاد العثيمين بموقف البابا في قضية القدس والحقوق الأساسية للمسلمين والمسيحيين فيها وقضية فلسطين، بحسب بيان منظمة التعاون الإسلامي.

وأفاد البيان بأن البابا فرنسيس عبر عن دعمه لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار ومساندته لنيلهم حقوقهم الأساسية، مشيرا إلى أن معاناة الروهينغا مستمرة منذ زمن طويل، ووجه الشكر إلى دول الجوار، خاصة بنغلاديش، على استضافتهم على أراضيها. كما شكر البابا فرنسيس منظمة التعاون الإسلامي على موقفها من الإرهاب، مؤكدا أنه لا علاقة بين الإسلام والإرهاب، بحسب البيان.