مقتل 7 جنود أمريكيين بتحطم مروحيتهم غرب العراق

مقتل 7 جنود أمريكيين بتحطم مروحيتهم في العراق

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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فرق الإنقاذ وصلت الى موقع الحادث في غضون ساعة.

(CNN-- قتل سبعة جنود أميركيين عندما تحطمت مروحيتهم غرب العراق، وفق ما أعلن مسؤولون أمريكيون، والمروحية التي تحطمت هي من طراز إتش.إتش-60 بيف هوك.

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