أردوغان: وصلنا إلى النهاية في عفرين وجنودنا ينهون اللعبة

أردوغان: جنودنا ينهون اللعبة في عفرين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ19 دقيقة.
تركيارجب طيب أردوغانالجيش التركيسورياالأكراد
1:10

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، إن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر تمكنوا من السيطرة على 75% من مساحة منطقة عفرين السورية وإن تحرير مركزها "بات قاب قوسين أو أدنى".

فيما أعلنت رئاسة الأركان التركية التحام القوات المتقدمة من الشرق والغرب في شمال منطقة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم كـ"إرهابيين".
 

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