أردوغان: وصلنا إلى النهاية في عفرين وجنودنا ينهون اللعبة

1:10

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، إن القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر تمكنوا من السيطرة على 75% من مساحة منطقة عفرين السورية وإن تحرير مركزها "بات قاب قوسين أو أدنى".