الحكومة اليمنية تنفي تقريرا عن "مفاوضات سرية" بين السعودية والحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، الجمعة، تقارير إخبارية عن وجود "مفاوضات سرية" بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية من أجل إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 3 سنوات.

وقال وزير الإعلام معمر الارياني: "من المؤسف أن تنحدر وكالة إعلامية مرموقة بحجم رويترز لتلفيق هذه الأكاذيب ونسبها إلى مصادر رسميه يمنيه"، مطالبا الوكالة بسرعة الاعتذار عن "هذا الخطأ الذي يسيء لمهنيتها وسمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال سنوات"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبأ نيو" التابعة للحكومة اليمنية.

وأضاف أن "ميليشيا الحوثي الانقلابية لا يعنيها مصلحة الوطن ولا معاناة المواطنين ومجرد أداة ايرانية والأحداث أثبتت أن قرار السلم والحرب ليس بيدها وإنما بيد طهران"، وتابع بالقول إن "موقف الحكومة اليمنية ثابت وراسخ ويسعى لحقن الدماء"، داعيا الحوثيين إلى "إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" ذكرت، في تقرير لها، نقلا عن مصادر دبلوماسية وسياسية يمنية، أن هناك مشاورات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في سلطنة عُمان دون وجود ممثل للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا" التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي.