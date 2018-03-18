(CNN)-- هذا الفيديو يظهر دخول الجيش السوري الحر إلى المناطق السكنية بمدينة عفرين السورية، حيث قال الجيش السوري الحر إنه يسيطر على كل المدينة. يأتي هذا تزامناً مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أروغان، الأحد، عن “السيطرة الكاملة” على مركز مدينة عفرين السورية.
شاهد.. الجيش السوري الحر يدخل عفرين
شاهد.. الجيش السوري الحر يدخل عفرين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
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يأتي دخول الجيش السوري الحر تزامناً مع إعلان أردوغان عن “السيطرة الكاملة” على مركز مدينة عفرين.
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