شاهد.. الجيش السوري الحر يدخل عفرين

(CNN)-- هذا الفيديو يظهر دخول الجيش السوري الحر إلى المناطق السكنية بمدينة عفرين السورية، حيث قال الجيش السوري الحر إنه يسيطر على كل المدينة. يأتي هذا تزامناً مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أروغان، الأحد، عن “السيطرة الكاملة” على مركز مدينة عفرين السورية.