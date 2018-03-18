هل هناك مفاوضات سرية بين السعودية والحوثيين في سلطنة عُمان؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفى مصدر مسؤول في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، في بيان لـCNN، تقارير عن إجراء مفاوضات سرية مع الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن، بينما قالت مصادر مسؤولة بالحوثيين، إن هناك محادثات تجري بين الحوثيين ومسؤولين سعوديين في سلطنة عُمان.

وقال المصدر المسؤول بالتحالف العربي إن "المملكة العربية السعودية ليس لديها أي مفاوضات على الإطلاق مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران". وأضاف المصدر أن "التحالف يؤكد دعمه جهود الأمم المتحدة الساعية إلى التوصل لحل سياسي بين كل الأطراف اليمينية، بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

من جهة أخرى، قال مصدر حوثي مسؤول في مكتب صالح الصماد، الرئيس الذي نصبه الحوثيون غير المعترف به دوليا، في تصريحات لـCNN، إن "المحادثات بين المسؤولين السعوديين والحوثيين في عُمان بدأت الشهر الماضي ومستمرة". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "المحادثات تجري تحت إشراف سلطنة عٌمان ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن".

وتابع المصدر الحوثي بالقول إن "3 مسؤوليين حوثيين يشاركون في المحادثات في عٌمان وهم المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، وعبدالملك العجري، وحمزة الحوثي"، موضحا أن "المحادثات بدأت الشهر الماضي وتكثفت في مارس حتى توقفت مؤخرا حول 3 قضايا مهمة".

ووفقا لمصدر حوثي آخر ووزير بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، قضى محمد عبدالسلام في سلطنة عٌمان أكثر من شهر من أجل "المحادثات الأولية". وقالت المصادر الحوثية إن عبدالسلام التقى عدة مسؤولين غربيين وخليجيين في محاولة للتوصل إلى خارطة طريق لمحادثات السلام.

وقال الوزير الحوثي، لـCNN، إن "الحرب في اليمن ليست في مصلحة أحد". وأضاف أن "محمد عبدالسلام سافر إلى السعودية عدة مرات خلال العامين الماضيين للمشاركة في محادثات السلام". وذكرت المصادر الحوثية أن الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، "ليس لها ممثلا بشكل رسمي في المحادثات".