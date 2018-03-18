بشار الأسد وسط قواته في الغوطة الشرقية: تغيرون ميزان العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، أن الرئيس بشار الأسد زار عناصر الجيش السوري على الخطوط الأمامية في الغوطة الشرقية، حيث وجه التحية لقواته على العمليات العسكرية التي تنفذها.

وقال الأسد لقواته: "أنتم اليوم تخوضون معركة العالم ضد الإرهاب.. وليس معركة سوريا فقط.. وكل رصاصة أطلقتموها لقتل إرهابي، كنتم تغيرون بها ميزان العالم.. وكل سائق دبابة كان يتقدم متراً للأمام كان يغير الخريطة السياسية للعالم".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أعلنت استعادة السيطرة على أكثر من 70 بالمئة من مناطق انتشار من وصفتهم بـ"التنظيمات الإرهابية" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وذلك بعد الحصار الذي فرضته على الغوطة والقصف العنيف عبر الغارات الجوية والمدفعية.