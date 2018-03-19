محمود عباس: حماس تقف وراء محاولة اغتيال الحمدالله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الاثنين، إن حركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس،" تقف وراء ما محاولة اغتيال رئيس الوزراء، رامي الحمدالله.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس باجتماع القيادة بمقر الرئاسة في رام الله، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "إن الاعتداء على رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لن يمر، وأن حماس هي من تقف وراء هذا الاعتداء."

وتابع قائلا: "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع.. لا يوجد طرفي انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية، وأن نتيجة مباحثات المصالحة مع حماس هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج."