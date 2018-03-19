البشير من القاهرة: قوة مصر قوة للسودان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن قوزة مصر تعتبر قوة للسودان وكذلك قوة السودان تعتبر قوة لمصر، وذلك في كلمة ألقاها خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة.

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمية على لسان البشير قوله: "أعرب لكم ولأخي العزيز عبدالفتاح السيسي وللأسرة المصرية بمختلف مكوناتها وأطيافها عن شكري وتقديري لما غمرتموني به ووفدي المرافق من كريم الحفاوة واستقبال رائع، وهو أمر ليس بغريب عن الأسرة المصرية التي نتواجد بين ذراعيها اليوم، أخي الرئيس، إن انجازات مصر هي فخر لنا جميعا في الشطر الجنوبي لوادي النيل، ونحسب أن قوة مصر هي قوة السودان وأن قوة السودان هي قوة مصر."

وتابع قائلا: "بحثت مع فخامة الرئيس السيسي كل ما من شأنه تحسين هذه العلاقة وتعزيز التعاون بين البلدين والشعبين، وإنني أشكر فخامة الرئيس والأسرة المصرية على هذا التكريم المبهر الذي هو تكريم للسودان وشعبه، وعلى الكرم الفياض، سائلا الله تعالى أن يرعى مصر ويحفظها وأن يحقق آمال وطموحات شعبنا الشقيق نحو السلام والازدهار، وأرجو أن تتقبلوا شكري وشكر الشعب السوداني.. بارك الله فيكم."

من جهته قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي: "مصر والسودان أسرة واحدة وشعب واحد تربطهما علاقات أزلية لا انفصام فيها من الإخوة والصداقة ووحدة المسار والمصير، هذا ما يستقر في وجدان كل مصري وكل سوداني من واقع هذه العلاقة الخاصة التي طالما ربطت بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمع بينهما من تاريخ وحضارة مشتركة وامتداد بشري متصل وعلاقات نسب وقرابة ومصاهرة علي نحو يجعل من الشعبين المصري والسوداني أشبه بشعب واحد في وطن واحد."