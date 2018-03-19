سفير السعودية بأمريكا لـCNN: نسبة النساء بمجلس الشورى أكبر منه في الكونغرس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان، إن نسبة النساء في مجلس الشورى في المملكة هي أكبر من نسبة النساء في الكونغرس الأمريكي، وذلك في إشارة إلى التغييرات التي تشهدها بلاده فيما يتعلق بالمرأة.

جاء ذلك في مقابلة حصرية للسفير السعودي مع الزميل وولف بليتزر على CNN حيث قال: "دعوني اخبركم ما يحصل في المملكة العربية السعودية، في الوقت الحالي لدينا استراتيجية على المدى الطويل وما أطلق عليه اسم رؤية 2030، نحن نعيش في مرحلة انتقالية في السعودية، نحن نريد إعادة تشكيل اقتصادنا ونريد تطوير مجتمعنا ونريد تمكين شبابنا بما فيهم النساء."

وتابع قائلا: "في موضوع المرأة، حاليا في المملكة العربية السعودية نسبة نساء لدينا في مجلس الشورى - ما يعادل الكونغرس- أكثر من عدد النساء في الكونغرس، وفي الانتخابات البلدية، النساء يسمح لهن بالترشح والتصويت وقمن بالترشح والانتخاب والفوز بمقاعد، والنساء يسمح لهن بالقيادة.."

وأضاف: "أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا، سوق الأسهم في السعودية ترأسه نساء سعوديات، وكما قال ولي العهد في مقابلته بالأمس: قمنا بالعديد من التغييرات ولكن لا زال أمامنا طريق طويل.."