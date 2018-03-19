مقتدى الصدر: ما يحدث بسوريا "صراع جبابرة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، الاثنين، ما يحصل في سوريا بأنه "صراع جبابرة" وذلك في رد على سؤال حول مرور سبع سنوات على الحرب السورية.

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ونشر الموقع الرسمي للصدر اجابته التي قال فيها: "إن ما يحدث في سوريا من صراع (جبابرة) لهو أمر ممقوت عقلا وشرعا بل وقانونا.. فلن ينال الجبابرة إلا ازدياد سطوتهم وطغيانهم وما المتضرر إلا المدنيين بل الشعب عامة، فلقد هجروا وهاجروا واعتقلوا وقتلوا بغير حق إلا أن قالوا نريد سوريا بلا إرهاب ولا طغيان ولا ذنب لهم إلا أن كونهم يريدوا العيش بسلام وأمن وأمان."

وتابع قائلا: "لذا ندعو لتفعيل الحوار وتحكيم العقل والمنطق بل الإنسانية.. كما ندعو المنظمات الدولية الإنسانية لتفعيل دورها.. ثم أكرر دعوتي إلى حوار إقليمي لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق لإبعاد شبح الإرهاب أولا ثم العمل الجاد من أجل تشكيل حكومة تمثل الشعب بكل أطيافه..