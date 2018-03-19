قائد بالجيش السوري الحر لـCNN: سيطرنا على عفرين دون إطلاق رصاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد ميداني في الجيش السوري الحر إن قواته دخلت وسيطرت على مدينة عفرين، شمال سوريا "دون إطلاق رصاصة واحدة" الأحد، وذلك ضمن العمليات التي ينفذها الجيش التركي في المنطقة وأطلق عليها اسم "غصن الزيتون."

شاهد.. الجيش السوري الحر يدخل عفرين 1:04

وذكر القائد الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـCNN أنه "لم تكن هناك مقاومة من حزب العمل الكردستاتي، لأنهم انسحبوا من المنطقة وفقدوا عددا كبيرا من المقاتلين في الريف حول عفرين." وأضاف يمكن رؤية مقاتلي الجيش السوري الحر وهم يلوحون بالأعلام ويهدمون تمثال لشخصية كردية أسطورية بمركز عفرين.

وتابع قائلا: "هناك أخطاء ارتكبها بعض أفراد الجيش السوري الحر في عفرين أمس، ولا نريد أن تحدث هذه الأخطاء مرة أخرى.. ويجب ترك ممتلكات المدنيين،" مضيفاً "نحن نهتم بآراء العرب والعالم."

وسألت CNN، القائد ما إذا استمر الجيش السوري الحر في المضي إلى منبج، رد قائلاً: "إذا لم نحسن الصورة التي لدينا في عفرين في الأيام العشرة القادمة أو ما شابه، لن يجرؤ أحد على القول إننا نريد الذهاب إلى منبج."