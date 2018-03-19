الداخلية التونسية: إرهابي يفجر نفسه خلال عملية أمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، عن قيام إرهابي بتفجير نفسه باستخدام قنبلة يدوية، وذلك بعد محاصرته خلال عملية أمنية في منطقة بن قردان.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية البيان الصادر عن الداخلية وجاء فيه: "فرقة الحرس الوطني ببن قردان تمكنت من تحديد مكان الارهابيين الخطيرين المفتش عنهما وذلك في مغارة بمنطقة المقرون الطوي بمدينة بن قردان، إثر ورود معلومات إلى إدارة الاستعلامات التابعة للحرس الوطني.. وعندما تولت فرقة الحرس الوطني محاصرتهما، قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه باستخدام قنبلة يدوية."

وأضاف البيان: "تتواصل حاليا عملية محاصرة العنصر الثاني وتبادل إطلاق النار دون تسجيل إصابات في صفوف أعوان الحرس الوطني.. وقد دعت في بلاغ إلى الإبلاغ عن الإرهابيين ال خطيرين وهما: ذاكر بن خليفة بن أحمد بوعجيلة من مواليد 16 فيفري 1992 بالوردانين (ولاية المنستير) وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06917547، وسمير بن جلال بن حامد بن يوسف من مواليد 24 ماي 1994 بالمنستير وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06937457."