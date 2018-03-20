الجبير: أزمة قطر مسألة صغيرة في أجندة المباحثات الأمريكية لا تعطيها المملكة أهمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن "أزمة قطر مسألة صغيرة في أجندة المباحثات لا تعطيها المملكة أهمية وحساسية القضايا الأخرى،" مضيفاً قوله: "هناك ملفات أهم،" وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاءت تصريحات الجبير بمؤتمر صحفي في مقر سفارة المملكة بواشنطن، الإثنين، في إطار زيارة رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة تستمر لأسبوعين ليزور خلالها سبع مدن.

وذكر الجبير بأن "ما فعلته قطر حتى الآن أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهذه خطوة غير كافية،" مشيراً إلى أن واشنطن تتعامل مع "الجانب البرّاق من قطر ونحن نتعامل مع الجانب المظلم."

وأضاف الوزير السعودي قوله إن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب طلبت "من قطر وقف دعم الاٍرهاب، ووقف دعم التطرّف والتدخل في الدول الأخرى، قلنا لهم ذلك عام 2013 ولم يتوقفوا حتى الآن،" وفقاً لما نقلته الوكالة.

وذكر الجبير بأن المحادثات ستشمل عدة ملفات من بينها إيران واليمن وسوريا والعراق وليبيا ومكافحة الإرهاب.

وركّز وزير خارجية المملكة بحديثه إيران، ذاكراً بأن في المنطقة "رؤيتان: رؤية تسعى للحياة تقودها المملكة العربية السعودية " ورؤية ظلامية تقودها إيران."

وحول الوضع اليمني ذكر الجبير بأن المملكة لديها "آلية لتقييم الحوادث" وفقاً لما ذكرته الوكالة، وأن "الأخطاء تقع في كل الحروب،" مضيفاً بأن "الحوثيين يسعون إلى عدم الاستقرار وعدم توفير مناخ يسمح بتوفر المساعدات الإنسانية ، ولكن الثابت أن قوتهم انتهت واصبحوا لا يسيطرون إلا على 15% فقط من الأراضي اليمنية."