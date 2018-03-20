عشرات القتلى والجرحى في هجوم صاروخي على أحد ضواحي دمشق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، الثلاثاء، إثر استهداف سوق شعبي في مدينة جرمانا، الواقعة على الأطراف الجنوبية الشرقية للعاصمة السورية، دمشق.

واستهدف الهجوم سوقا شعبيا في حي كشكول التابع لجرمانا، مخلفا 29 قتيلا و23 مصابا على الأقل، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وحملت "سانا" من أسمتهم "الإرهابيين" في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة في غوطة دمشق الشرقية، مسؤولية الهجوم.

وتشهد الغوطة الشرقية تقدما ملحوظا للجيش السوري خلال الشهر الماضي، بعد الحملة العسكرية التي بدأت من القرى والمدن الشرقية للغوطة.

يذكر أن غالبية سكان جرمانا من الدروز والمسيحيين، وقد تعرضت لعدة هجمات صاروخية وبقذائف الهاون منذ اندلاع الأزمة في سوريا.