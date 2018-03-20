بالذكرى الـ15.. هذه آراء الأمريكيين حول غزو العراق

الذكرى الـ15.. كيف يرى الأمريكيون غزو العراق؟

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
أمريكاالجيش الأمريكيحرب العراقجورج بوش
2:10

وجد الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 7 إلى 14 مارس/ آذار أن أكثر من نصف الأمريكيين (53 بالمائة) يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها في العراق.

(CNN)--بعد مرور 15 عاماً، أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "بيو" للاستطلاعات انقساماً في المواقف بين الأمريكيين حول غزو العراق.

أمريكاالجيش الأمريكيحرب العراقجورج بوش