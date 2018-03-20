بالذكرى الـ15.. هذه آراء الأمريكيين حول غزو العراق

2:10

وجد الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 7 إلى 14 مارس/ آذار أن أكثر من نصف الأمريكيين (53 بالمائة) يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها في العراق.