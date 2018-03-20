(CNN)--بعد مرور 15 عاماً، أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه مركز "بيو" للاستطلاعات انقساماً في المواقف بين الأمريكيين حول غزو العراق.
بالذكرى الـ15.. هذه آراء الأمريكيين حول غزو العراق
الذكرى الـ15.. كيف يرى الأمريكيون غزو العراق؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
2:10
وجد الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 7 إلى 14 مارس/ آذار أن أكثر من نصف الأمريكيين (53 بالمائة) يعتقدون أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها في العراق.
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