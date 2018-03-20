محمد بن سلمان لترامب: نحن أقدم حليف لأمريكا بالشرق الأوسط

محمد بن سلمان: نحن أقدم حليف لأمريكا بالمنطقة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
دونالد ترامبالمملكة العربية السعوديةالجيش السعوديالأمير محمد بن سلمان
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

(CNN)--أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية العمل المشترك بينهما لمواجهة التهديدات التي تواجهها البلدين والعالم بأكمله.

دونالد ترامبالمملكة العربية السعوديةالجيش السعوديالأمير محمد بن سلمان