محمد بن سلمان لترامب: نحن أقدم حليف لأمريكا بالشرق الأوسط

(CNN)--أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية العمل المشترك بينهما لمواجهة التهديدات التي تواجهها البلدين والعالم بأكمله.