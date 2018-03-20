(CNN)--أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية العمل المشترك بينهما لمواجهة التهديدات التي تواجهها البلدين والعالم بأكمله.
محمد بن سلمان لترامب: نحن أقدم حليف لأمريكا بالشرق الأوسط
محمد بن سلمان: نحن أقدم حليف لأمريكا بالمنطقة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
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