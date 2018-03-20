ترامب: السعودية ثرية جدا وستعطينا جزءا من هذه الثروة

(CNN)-- أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مأدبة غداء، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له خلال زيارته إلى البيت الأبيض، واعتبر ترامب أن العلاقات بين البلدين الآن أقوى من أي وقت مضى.
أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مأدبة غداء، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
(CNN)-- أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مأدبة غداء، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق له خلال زيارته إلى البيت الأبيض، واعتبر ترامب أن العلاقات بين البلدين الآن أقوى من أي وقت مضى.
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