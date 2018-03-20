شاهد.. زيد بن رعد: التربة السورية "مشبّعة بالدماء"

(CNN)-- قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن الصراع السوري تميز "بعدم احترامه المطلق لأدنى معايير المبدأ والقانون،" مشيراً إلى أن التربة السورية "مشبّعة بالدماء".