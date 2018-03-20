(CNN)-- قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن الصراع السوري تميز "بعدم احترامه المطلق لأدنى معايير المبدأ والقانون،" مشيراً إلى أن التربة السورية "مشبّعة بالدماء".
شاهد.. زيد بن رعد: التربة السورية "مشبّعة بالدماء"
زيد بن رعد: التربة السورية "مشبّعة بالدماء"
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
1:10
خطاب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين.
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