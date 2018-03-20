شاهد.. ولي العهد السعودي يصل واشنطن بزيارة رسمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي، الثلاثاء، مقطع فيديو أظهر وصول الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية عدداً من الصور لإعلان وصول الأمير السعودي إلى واشنطن، في زيارة تستمر لأسبوعين، سيزور فيها ولي العهد سبع مدن:

وسيبحث الجانبان عدداً من الملفات، من بينها سوريا وإيران واليمن إلى جانب الحديث عن ليبيا وإعادة إعمار العراق ومكافحة الإرهاب، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية، عادل الجبير في وقت سابق.

ونشرت وزارة الخارجية إنفوجرافيك بالنقاط التي سيتم تداولها بالنقاشات الأمريكية-السعودية، خلال الزيارة: