تركيا تتهم مصر بـ"دعم الإرهاب" ردا على بيان "احتلال عفرين" السورية

تركيا تتهم مصر بـ"دعم الإرهاب" بسبب عفرين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و54 دقيقة.
الأكرادالجيش التركيالجيش السوريالحرب السوريةالحكومة التركية
شارك مع أصدقائك
2:21
يُعرض الأن

قوات تركيا تدخل عفرين.. والمآسي ما زالت مستمرة

1:10
يُعرض الأن

شاهد.. زيد بن رعد: التربة السورية "مشبّعة بالدماء"

3:47
يُعرض الأن

شاهد.. الأسد يقود سيارته من دمشق للغوطة

1:10
يُعرض الأن

أردوغان: وصلنا إلى النهاية في عفرين وجنودنا ينهون اللعبة

1:19
يُعرض الأن

شاهد.. عمليات الإخلاء تتواصل في الغوطة الشرقية

0:31
يُعرض الأن

دي مستورا يصف حال الغوطة الشرقية

1:54
يُعرض الأن

بالفيديو.. جيل مفقود في سوريا

0:52
يُعرض الأن

شاهد.. نزوح الآلاف من الغوطة الشرقية عبر حمورية

2:28
يُعرض الأن

هذا معاوية.. أحد الصبية التي بدأت الثورة السورية من أجلهم

3:28
يُعرض الأن

بشار الأسد.. سبعة أعوام من الطغيان

2:21

قوات تركيا تدخل عفرين.. والمآسي ما زالت مستمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت تركيا، الثلاثاء، مصر بـ"دعم منظمات إرهابية"، وذلك ردا على بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، واتهمت فيه تركيا بـ"احتلال" منطقة عفرين و"انتهاك" سيادة الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه "ينتظر من مصر بدلا من دعم منظمات إرهابية مثل PYD وYPG تحاول احتلال الأراضي السورية، أن تبذل جهودا صادقة من أجل حل الصراع في سوريا"، في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري PYD ووحدات حماية الشعب الكردية YPG، اللذين تصنفهما تركيا كإرهابيين وتشن ضدهما عملية عسكرية في عفرين باسم "غصن الزيتون.

وأضافت الخارجية التركية: "الادعاءات بأن عملية غصن الزيتون انتهكت حقوق المدنيين وعمقت من الأزمة الإنسانية في سوريا، عارية من الصحة. العملية أنقذت المدنيين من سيطرة منظمة إرهابية وفتحت الطريق أمام أمن واستقرار مستدامين في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابعت بالقول إن "تركيا التي تأتي على رأس الدول المدافعة عن وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية، ساهمت في حماية هذه الوحدة عبر مكافحة منظمة إرهابية انفصالية". واعتبرت أنه "من غير الممكن أن يكون لمنظمة PYD/ YPG الإرهابية التي تكافحها تركيا، أي دور في عملية الحل السياسي في سوريا".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت، في بيان، إن مصر تدين "الاحتلال التركي لمدينة عفرين السورية، وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة". وأضافت أن "الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي باعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا".

الأكرادالجيش التركيالجيش السوريالحرب السوريةالحكومة التركية
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"moataz","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"تركيا تتهم مصر بـدعم الإرهاب ردا على بيان احتلال عفرين السورية","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/20","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}