خامنئي: أفشلنا مخطط أمريكا ورفعنا راية اقتدار الشعب الإيراني بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، مع بدء السنة الإيرانية الجديدة، أن بلاده استطاعت العام الماضي إفشال ما وصفه بـ"مخطط" الولايات المتحدة الأمريكية، ورفعت "راية عزة واقتدار" الشعب الإيراني في المنطقة.

وقال خامنئي، في كلمة بمدينة مشهد، إن "إيران اضطلعت بحصة مهمة في تحطيم التكفيريين في المنطقة واستطاعت تخليص قسم مهم من هذه المنطقة من شر التكفيريين وهذه إنجازات كبرى"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ورأى خامنئي أن "المخطط الأمريكي كان يهدف إلى إيجاد مجموعات شريرة وظالمة وهتاكة من قبيل داعش من أجل إبعاد أذهان الشعوب عن الكيان الصهيوني الغاصب وألا تكون لدى هذه الشعوب فرصة للتفكير بالكيان الصهيوني، وقد استطعنا إفشال هذا المخطط".

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وأضاف: "هم يدعون أنه كان لهم دور في قمع داعش، إنهم يكذبون. سياسة أمريكا هي أن يكون هناك داعش، وأن يكون في قبضتهم. إيجاد داعش وأمثاله أمر سهل بالنسبة لأمريكا لكن الحفاظ عليه أمر صعب. والأمريكيون غير قادرون على إحلال الأمن في المنطقة". وتابع بالقول إن "تواجدنا جاء بطلب من الحكومات، وأينما ذهبنا حدث لأن حكومات وشعوب المنطقة طلبت منا وطلبت المساعدة، فقدمنا الدعم والمساعدة بدوافع عقلانية ومنطقية".