تباين موقف الصدر من احتجاز عيسى قاسم بالبحرين وحسين الشيرازي بإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباين موقف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدر الشيعي في العراق، الثلاثاء، حول وضع رجل الدين الشيعي عيسى قاسم قيد الإقامة الجبرية في البحرين، واعتقال حسين الشيرازي، نجل زعيم الطائفة الشيعية الشيرازية صادق الشيرازي، من قبل السلطات الإيرانية.

وقال أحد أنصار الصدر في سؤال موجه إليه: "أعلنت في وقت سابق عن رفضك الظلم أينما حل: ما هو رد سماحتكم فيما يخص اعتقال رجل الدين السيد حسين الشيرازي من قبل المخابرات الإيرانية؟ علما بأنه شبه نظام ولاية الفقيه عندهم بفرعون الإله".

ورد زعيم التيار الصدر بجملة قصيرة، قال فيها إن "هذا شأن داخلي... وقد اتصلوا بنا الأخوة السادة الشيرازية وقمنا باللازم"، وفقا لما جاء على موقعه الإلكتروني.

بينما أجاب الصدر على سؤال حول البحرين، بقوله إن "الملف البحريني لم يعد السكوت عنه مجديا، بل لا بد من وقفة جادة من قبل المنظمات الدولية كذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي". ودعا الصدر إلى "حفظ هيبة علماء البحرين ورفع الحجز الاجباري عن الشيخ عيسى قاسم، والإفراج عن المعتقلين بغير حق".

وأضاف الصدر أنه يجب "إيقاف سحب الجنسية البحرينية عن بعض أفراد الشعب"، معتبرا أن ذلك "عين الظلم"، كما دعا إلى "السعي الحثيث لاستحصال الحقوق للمظلومين الثائرين"، مطالبا بإجراء تحقيق دولي مستقل فيما وصفها بـ"جرائم إنسانية ضد الشعب".