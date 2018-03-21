ولي العهد السعودي يلتقي بأعضاء مجلس الشيوخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
والتقى الأمير السعودي بكل من دان سوليفان، وتوم كوتون، وجو مانتشن، وليندزي جراهام، السيناتورات بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وتطرق الاجتماع إلى “العلاقة الثنائية بين البلدين ،والشراكة التاريخية والاستراتيجية المتطورة، وسبل تعزيزها، ورؤية المملكة 2030م٫ كما تم مناقشة الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومواجهة التدخلات الإيرانية٫” وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقد وصل ولي العهد السعودي للولايات المتحدة، الأحد ليلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مناسبة غذاء رسمية وعدد من المسؤولين في زيارة يجريها الأمير لأسبوعين سيزور بها سبع مدن.
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