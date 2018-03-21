التحالف العربي يعلن تعرض إحدى مقاتلاته لإطلاق صاروخ من صعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأربعاء، عن تعرض إحدى مقاتلات التحالف لإطلاق صاروخ من داخل مطار صعدة إلا أنها تمكنت من العودة إلى قاعدتها بـ"سلام".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إنه "في تمام الساعة الثالثة وثمان وأربعون دقيقة (15:48) من عصر الأربعاء، تعرضت إحدى مقاتلات التحالف بمنطقة العمليات لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من داخل مطار صعدة بمحافظة صعدة".

وأضاف المالكي أن "الطائرة المقاتلة قامت باستكمال تنفيذ مهمتها بمنطقة العمليات والتعامل مع مصادر النيران وعودتها للقاعدة الجوية والهبوط بسلام"، وتابع بالقول إن "وجود صواريخ دفاع جوي لدى جماعات تهريب السلاح والمنظمات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً وتهديداً مباشراً للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح المالكي أن "ما تعرضت له طائرة التحالف عبارة عن صاروخ دفاع جوي لم يكن موجودا ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوي اليمني والتي تم تدميرها من قبل قوات التحالف بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الثقيلة والنوعية، مما يثبت استمرار تهريب النظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية الإرهابية بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة واستمرار دعم الجماعات الإرهابية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".