البيت الأبيض يعلن ما بحثه ترامب مع محمد بن سلمان

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، في بيان، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث، الثلاثاء، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقدم الذي تحقق في تعزيز العلاقات الثنائية بين أمريكا والسعودية منذ اجتماعهما الأخير.

وأفاد بيان البيت الأبيض أن ترامب والأمير محمد بن سلمان "ناقشا الجهود المشتركة لعقد صفقات تجارية سوف تدعم أكثر من 120 ألف وظيفة أمريكية وتساهم في نجاح أجندة الإصلاح الاقتصادي السعودية". وأضاف البيان أن "ولي العهد السعودي وجه الشكر إلى القيادة الأمريكية على دورها في هزيمة تنظيم داعش ومواجهة أفعال إيران المدمرة في الشرق الأوسط".

وعن اليمن، ذكر بيان البيت الأبيض أن ترامب والأمير محمد بن سلمان "ناقشا التهديد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة، بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، كما ناقش الزعيمان الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لتخفيف صعوبة الوضع الإنساني، واتفقا على أن الحل السياسي للأزمة ضروري لتلبية احتياجات الشعب اليمني".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد إنه يتطلع إلى زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب بيان البيت الأبيض.