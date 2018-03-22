ما هي تفاصيل الصفقة التي أدت للحكم على عهد التميمي بالسجن 8 أشهر؟

القدس (CNN)-- حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، على الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بالسجن لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى 8 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5 آلاف شيكل إسرائيلي (1440 دولارا).

كما قضت المحكمة أيضا بسجن والدتها ناريمان 8 أشهر، بالإضافة إلى السجن 7 أشهر مع وقف التنفيذ في حال تكرار أي مخالفة موجودة بالحكم، وغرامة 6 آلاف شيكل (1730 دولارا). وقضت عهد التميمي ووالدتها ناريمان 3 أشهر بالفعل على ذمة القضية ما يجعل الباقي في فترة سجنهما 5 أشهر.

وجاء الحكم بعد صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية الإسرائيلية مع فريق الدفاع عن عهد التميمي، لتعترف بأنها مذنبة مقابل تخفيف الحكم. وخلف الأبواب المغلقة في محكمة عوفير العسكرية بالضفة الغربية، وافق ممثلو النيابة العسكرية الإسرائيلية على إسقاط 8 من التهم الـ12 الموجهة إلى عهد التميمي.

فيما وافق دفاع عهد التميمي، البالغة من العمر 17 عاما، أن تعترف بأنها "مذنبة"، في 4 اتهامات خاصة بـ"ارتكاب أفعال إجرامية وإعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمتهّ"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

من جانبه، أدان باسم التميمي، والد عهد، إجراءات المحاكمة بأكملها ووصف الحكم بأنه "ظالم"، ولكنه قال إن "السجن لمدة 8 أشهر أفضل حكم أطول". وأضاف أن "هذه هي الطريقة التي يعاقبنا بها الاحتلال، كل قرارات الاحتلال غير شرعية وغير مبررة مثلما أن الاحتلال غير شرعي".