السيسي بالزي العسكري في سيناء: سنحتفل قريبا بالنصر على خوارج هذا العصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بالانتصار على من وصفهم بـ"خوارج هذا العصر"، وذلك خلال زيارته إلى إحدى القواعد الجوية في سيناء، والقوات المشاركة في عملية "سيناء 2018".

وزار السيسي القاعدة الجوية مرتديا الزي العسكري برفقة وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد. وأعرب السيسي عن "اعتزازه والشعب المصري بالدور الوطني الذي يقوم به مقاتلو القوات المسلحة والشرطة في دحر الإرهاب واستعادة الأمن بهذه البقعة الغالية من أرض مصر"، بحسب بيان نشره المتحدث باسم الجيش المصري.

وأكد السيسي على "ضرورة زيادة القدرة على التوصيف والفهم والوعي والإيمان بعدالة قضيتنا لزيادة القدرة على المواجهة". وقال إن "مواجهة الإرهاب أشرف مهمة على الإطلاق لتحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم"، مضيفا: "سنأتي هنا قريباً للاحتفال بالنصر على خوارج هذا العصر".

وتعهد السيسي بأن "عملية التنمية في سيناء ستتحقق"، وقال إن "الدولة تضع نصب أعينها الاستمرار في تنميتها والتي تقدر تكلفتها بـ 275 مليار جنيه"، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مطار مدني بسيناء كأحد دعائم التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السيسي أن "الفترة الماضية كانت تستهدف تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء الثقة والروح المعنوية للشعب المصري والإيمان والقدرة على الانطلاق نحو المستقبل"، ورأى أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة للبناء وجنى الثمار". وتابع بالقول إنه "لن يترك مصر عرضه للضياع أو الهدم، وجهود المصريين هي التي ستبنى مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل".