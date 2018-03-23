واشنطن تتهم إيران بقرصنة بيانات آلاف الأساتذة الجامعيين

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قراصنة إلكترونيين (هاكرز) مرتبطين بالنظام الإيراني، باختراق حسابات 8 آلاف أستاذ جامعي في جامعات أمريكية وأجنبية، وكذلك اختراق شركات خاصة وهيئات حكومية لسرقة كم هائل من المعلومات والبيانات.

وربطت وزارة العدل الأمريكية منفذي الهجوم الإلكتروني بالحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. وبالتوازي مع الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل، قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 9 إيرانيين وشركة "معهد مابنا" التي يعملون لصالحها.

واتهمت الإدارة الأمريكية شركة "مابنا" باستهداف أكثر من 100 ألف أستاذ جامعي حول العالم والنجاح في قرصنة حسابات 8 آلاف منهم، موزعين عبر 144 جامعة أمريكية و176 جامعة أجنبية، كما شملت الاتهامات اختراق حسابات موظفين في الحكومة الأمريكية وكذلك هيئات غر حكومية.