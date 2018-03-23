تركيا: نواصل محادثاتنا مع واشنطن لشراء منظومة "باتريوت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي آق صوي، الجمعة، إن بلاده تسعى لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء منظومة "باتريوت" الجوية.

وذكر آق صوي بأن تركيا تواصلت منذ "10 سنوات مع حلفائها وهلى رأسهم واشنطن، من أجل شراء منظومة دفاع جوي، إلا أنها لم تحصل على نتائج،" وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة الاناضول الرسمية.

وأكد المسؤول التركي على أن هدف بلاده من بناء منظومة دفاع جوي تعمل مع قوات حلف شمال الأطلسي.

واضاف بأن روسيا "قدمت عرضاً مغرياً لبيع تركيا منظومة إس-400 الصاروخية"، مشيراً إلى أن "المنظومة لن يتم دمجها ضمن قوات حلف شمال الأطلسي، وأنها ستعمل منفردة،" وفقاً لما ذكرته الوكالة.

هذا وقد شهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة بعض التوتر مع قتال الجيش التركي للميليشيات الكردية، وانتظار خطة الخروج ضمن تفاهمها مع أمريكا، من مدينة منبج السورية، وذكر آق صوي بأن الحكومة التركية تأمل بأن التغييرات الأخيرة بالإدارة الأمريكية بإقالة الرئيس ترامب لمستشار الأمن القومي هربرت رايموند وتعيين جون بولتون خلفًا له، قد يساهم بـ "حل المشاكل العالقة بين واشنطن وأنقرة،" وفقاً لما نقلته الوكالة.