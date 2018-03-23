شاهد لقطات من أول مأدبة عشاء سنوي للشراكة السعودية الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقدت الإدارة الأمريكية مأدبة عشاء لاستضافة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الخميس، تحت شعار "معاً ننتصر".

وركزت المأدبة على الشراكة السعودية الأمريكية وقال مدير مكتب ولي العهد السعودي بدر العساكر عبر تغريدة: "أول عشاء سنوي للشراكة السعودية الأمريكية تقوي العلاقة التاريخية بين دولتينا، لقد تغلبنا على تحديات لا تحصى وشاركتنا العديد من الانتصارات."

وألقى ولي العهد السعودي خطاباً خلال الحفل، قال فيه: "نحن في المملكة نعيش مرحلة التغيير، مرحلة اقتناص الفرص التي نطمح بأن نعمل فيها مع شركائنا،: مضيفاً بأن العلاقة بين أمريكا والمملكة "لأعوام طويلة بنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية".

كما ضمت المأدبة خطابات ألقتها عدد من الشخصيات السياسية السعودية والامريكية، منها السفير السعودي لواشنطن، الامير خالد بن سلمان، الذي قال: "العلاقة الخاصة بين السعودية والولايات المتحدة لم تكن لتزدهر لولا شجاعة وحكمة القادة العظماء من البلدين،" مضيفاً: " شراكة البلدين تكمن في قوة من الخير والسلام، هدفها أن يعم الاستقرار العالمي والازدهار الاقتصادي.،" وفقاً لما نقلته على لسانه كل من وزارة الخارجية السعودية وبدر العساكر عبر تويتر.

واستضاف الحفل السفير السعودي السابق لواشنطن، الأمير بندر بن سلطان، الذي قال إنه: "علينا أن نتعلم من التاريخ، وأن نعمل على محو ما فيه من كره وعنصرية ونحافظ على ما فيه من سلام وإيجابية."

ونشرت وزارة الخارجية عبر حسابها بتويتر لقطات إضافية من المأدبة: