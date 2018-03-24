بدء الصمت الانتخابي بسباق الرئاسة المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دخل الصمت الانتخابي، السبت، حيز التنفيذ في مصر استعدادا لسباق الانتخابات الرئاسية وبدء التصويت في الـ26 والـ27 والـ28 من مارس/ آذار الجاري.

وبذلك يحظر القانون على المترشحين عمل دعاية لأنفسهم في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية أو نشر وتوزيع مواد الدعاية أو غير ذلك من وسائل الدعاية خلال تلك الفترة، في حين من المقرر أن يتسلم صباح السبت القضاة المظاريف الانتخابية التي تتضمن بطاقات الاقتراع كشوف الناخبين ومحاضر الفرز والاقتراع من المحاكم الابتدائية، ومن داخل الصالات الرياضية المغطاة، على أن يتوجه القضاة إلى لجانهم الفرعية يوم الأحد حتى يضمنوا فتح اللجان في مواعيدها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً أول أيام الانتخابات الذى يوافق يوم الاثنين، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي المصري.

ويذكر أن المنافسة بسباق الرئاسة المصرية انحصر بين مرشحين اثنين فقط، الأول هو الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي والثاني موسى مصطفى موسى، في ثالث انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير.