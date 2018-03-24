الخاطر عن قائمة الإرهاب القطرية: بعيدا عن المكاسب الوهمية هذه هي الحقائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علقت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية على بيان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بلادها وكشف أسماء شخصيات وكيانات على قائمة الإرهاب.

جاء ذلك في تغريدة للخاطر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "بعيدا عن المكاسب الوهمية الحقائق هي: 1- تمّ التعامل قانونيا من سنوات مع المدرجين تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.. 2- الجديد فقط هو (نشر) أسماء المدرجين.. 3- هل تورط آلاف من مواطني دول تفتري على قطر في أعمال إرهابية يعني تورط دولهم؟"

ويذكر أن التصنيف القطري أدرج اسماء عشرة أشخاص يحملون الجنسية القطرية واثنين من حاملي الجنسية السعودية وستة من حاملي الجنسية المصرية، وفقاً لما ذكر بالوثيقة وتأكدت منه CNN بالعربية عبر رسالة إلكترونية من قسم الاتصال الحكومي، وشمل التصنيف الآخر ثماني جهات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم داعش ولاية سيناء.