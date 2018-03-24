محمد بن سلمان يوضح علاقته بمستشار ترامب.. ويؤكد: نقل سفارة أمريكا للقدس خطوة مؤلمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بأنه "خطوة مؤلمة،" متطرقا للموارد الهائلة التي تملكها بلاده من اليورانيوم.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ولي العهد السعودي مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ونقلها تلفزيون الإخبارية السعودي، حيث أوضح العلاقة التي تجمعه مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب، قائلا: "لا نستخدم كوشنير للترويج للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.. علاقتي بكوشنير ضمن السياق الطبيعي للاتصالات بين الحكومات."

وتطرق الأمير محمد بن سلمان إلى موارد السعودية من مادة اليورانيوم، حيث قال: "السعودية تمتلك 5 في المائة من احتياطات اليورانيوم في العالم،" لافتا إلى أنه وفي حال عدم استخدام هذا المورد فإن الأمر مشابه لأن يطلب من السعودية عدم استخدام النفط.