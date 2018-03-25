نشطاء لشبكتنا: 57 حافلة تقل أكثر من 3000 شخص غادرت الغوطة الشرقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال نشطاء سوريون، إن 57 حافلة تقل أكثر من 3000 شخص منهم مدنيون وآخرون من مقاتلي المعارضة، غادرت منطقة الغوطة الشرقية إلى حماة، في رحلة استغرقت 36 ساعة.

الغوطة الشرقية.. تواصل إجلاء المقاتلين والمدنيين من حرستا 0:47

وبين النشطاء في تصريحات لـCNN أن عمليات النقل جرت بطريقتين، الأولى عبر حافلات زودها النظام السوري ونقلت الأشخاص من الغوطة الشرقية إلى منطقة استقبال في قلعة المضيف التي تسيطر عليها المعارضة في حماه، والطريقة الثانية عبر حافلات تابعة لمنظمات إنسانية محلية عاملة في مناطق المعارضة.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن نحو ألف شخص من ضمنهم مقاتلو المعارضة وعائلاتهم غادروا عددا من المناطق في الغوطة الشرقية في وقت متأخر السبت، إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في إدلب على متن 17 حافلة.