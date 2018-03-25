الجيش الأمريكي يعلن ببيان لـCNN عن تنفيذ غارة جوية بليبيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلنت القيادة الافريقية بالجيش الأمريكي، الأحد، عن تنفيذ غارة جوية ضد هدف في ليبيا، السبت، الأمر الذي أدى إلى مقتل إرهابيين اثنين، دون وجود معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين.

وبينت القيادة الافريقية في بيان وصل لـCNN أن الغارة نفذت بالتنسيق مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الإرهابيين الذين قتلا في العملية.

وذكر البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تتهاوون في مهمتها لتدمير التنظيمات الإرهابية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ونحن ملتزمون بالمحافظة على الضغوط المفروضة على الشبكات الإرهابية ومنع الإرهابيين من تشكيل مناطق آمنة لهم."