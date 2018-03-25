السيسي يمنح السفير السعودي وشاح النيل.. وقطان: مصر ستظل في القلب والوجدان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ومندوبها للجامعة العربية، أحمد عبدالعزيز قطان، وشاح النيل، وذلك مع انتهاء فترة عمله بالقاهرة وتعيينه في منصب وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان، إن السيسي أعرب عن تقديره لجهود قطان في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، ودوره في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلاً عن عمله كمندوب دائم لبلاده لدى الجامعة العربية.

من جانبه، أكد قطان على قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأعرب عن حرص السعودية على تعزيز مختلف مجالات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة. ووجه قطان الشكر للسيسي على منحه وشاح النيل، قائلا إنه "لفتة كريمة" تركت في نفسه "أثراً بالغاً"، مضيفا أن مصر "ستظل في القلب والوجدان إلى آخر العمر"، بحسب بيان للسفارة السعودية.

ودرس قطان في جامعة القاهرة في سبعينيات القرن الماضي، وتولى منصب المندوب الدائم للملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية منذ عام 2005، وجرى تعيينه في عام 2011 سفيرا للملكة العربية السعودية بالقاهرة، ليجمع بين المنصبين، حتى صدر أمر ملكي، في فبراير/ شباط الماضي، بتعيينه وزير دولة للشؤون الأفريقية.