جيش تركيا يعلن السيطرة الكاملة على عفرين.. وأردوغان: حيّدنا 3740 إرهابيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش التركي، مساء السبت، فرض السيطرة الكاملة على مدينة عفرين وذلك ضمن العمليات التي أطلقها في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الماضي، مع الجيش السوري الحر ضد من وصفتها بالتنظيمات الإرهابية في المدينة الواقعة شمال سوريا.

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من جهته قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية: "إن عدد من تم تحييدهم من الإرهابيين في إطار عملية غصن الزيتون، وصل حتى اليوم السبت إلى 3740 إرهابيا،" لافتا إلى أن "تركيا نجحت في تحقيق أهداف عملية درع الفرات ومن ثم عملية غصن الزيتون."

والقى أردوغان الضوء على أن "تركيا أصبحت تصنع معظم أسلحتها محليا، وتستخدم هذه الأسلحة في مكافحتها للإرهاب."