نائب مصري لـCNN: سعيدة بفوز السيسي المرجح.. والسنوات الـ7 الماضية صعبة

القاهرة، مصر (CNN)-- قالت عضو البرلمان المصري، داليا يوسف، إنها سعيدة لأن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي سيبقى لفترة رئاسية ثانية على الأرجح، وذلك في تصريح يأتي بأول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد والتي تمتد لثلاثة أيام.

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وأضافت النائب المصري في تصريح لـCNN، قائلة: "المصريون استوعبوا أن السنوات السبع التي مررنا بها (منذ ربيع عام 2011) كانت قاسية، وأنه كان علينا أن نمر بالإصلاح الاقتصادي، وأننا في طريقنا إلى الأمام، وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، وهذا المشروع يمثل مستقبل حزب الأمة."

وعندما سئلت داليا عن المرشحين الرئاسيين الذين خرجوا من السباق، أعربت عن إحباطها من التركيز على الأصوات السياسية المخضرمة في مصر قائلة: "هذه الأسماء كانت موجودة من قبل، وقد حان الوقت للمضي قدما... وأعتقد أننا بحاجة إلى أسماء جديدة ومرشحين جدد."

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الفائز يوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان المقبل، وفقا لصحيفة الأهرام الرسمية التي تديرها الدولة.