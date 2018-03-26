الحوثي يهدد السعودية والإمارات بطائرات دون طيار.. وقرقاش: كلمات فارغة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدول الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، تصريحات عبدالملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، التي هدد فيها المملكة العربية السعودية والإمارات باستخدام طائرات دون طيار، بأنها "كلمات فارغة".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "عبدالملك الحوثي في كلمته بمناسبة إشعاله للحرب في اليمن يهدّد بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية"، وأضاف: "كلمات فارغة لا تعكس تراجعه الميداني اليومي، الحوثي يدفع ثمن غدره بشريكه".

وقال الحوثي إن "العام الرابع من العدوان الأمريكي السعودي سوف يشهد تطورات عسكرية كبيرة تخترق أنظمة الحماية الأمريكية التي يستخدمها تحالف العدوان على اليمن"، وذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.

وأضاف الحوثي: "قادمون للعام الرابع بطائراتنا المسيرة وعلى مدى بعيد، وبتفعيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية. وتابع بالقول: "لولا الإدارة الأمريكية ما كان للنظام السعودي أن يتجرأ على شن هذا العدوان والنظام السعودي والإماراتي ليس إلا قفازات لأمريكا".

واعتبر الحوثي أن "العدوان على اليمن ساهم مساهمة كبيرة في انكشاف السعودية والإمارات"، على حد قوله. وأضاف: "لسنا نادمين على ما قدمناه من تضحيات، والمسألة ليست عندنا للمساومة، فهي مسألة كرامة وحاضر ومستقبل، ونحن نؤمن أنه يجب علينا شرعا أن نواجه هذا العدوان".