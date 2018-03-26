المالكي يستعرض صواريخا هربتها إيران للحوثيين باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استعرض العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، الاثنين، صواريخا قال إن إيران هربتها إلى جماعة الحوثي في اليمن، داعيا المجتمع الدولي لمحاسبة طهران لانتهاكها قرارات مجلس الأمن ومنها القرارين (2231 - 2216) وانتهاكها لأحكام ومبادئ القانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المالكي قوله: "التحالف تمكن في عملية نوعية من ضبط عدد من صواريخ (صياد - 2 ) الإيرانية قبل وصولها إلى أيدي المليشيا الحوثية المسلحة من خلال المراقبة والمتابعة الدقيقة كما تم استهداف عربة الإطلاق بمطار صنعاء الدولي اثناء التدريب عليها بمساعدة الخبراء من النظام الإيراني،" مشيراً إلى أن "استخدام مطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية ومحطة لوصول الأسلحة المهربة والصواريخ بأنواعها جعل منه قاعدة عسكرية لإطلاق الصواريخ البالستية والحرارية والنوعية على الداخل اليمني ودول الجوار ما يشكل تهديداً وتطوراً خطيراً."

وأضاف المالكي: "سيستمر تحالف دعم الشرعية في اليمن في بذل كافة الجهود لتمكين الحكومة الشرعية في اليمن من بسط سلطتها وسيادتها ليصبح اليمن أمناً ومستقراً وكذلك الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وستقوم قوات التحالف المشتركة باتخاذ كافة الإجراءات لوقف الاعتداءات الوحشية والهمجية على المدن والقرى السعودية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لحماية الأمن الوطني والأمن الجماعي لدول الخليج العربي والإقليمي وستدعم القيادة المشتركة للتحالف جهود المستوى السياسي للوصول للحل السياسي كخيار أفضل للخروج من الأزمة بناءً على المرجعيات الثلاث القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل."