شاهد.. لحظة إطلاق الحوثيين لصواريخ باتجاه السعودية
لحظة إطلاق الحوثيين لصواريخ باتجاه السعودية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
2:02
نشر الحوثيون فيديو لما يقولون إنه إطلاق لصواريخ بالستية تستهدف مطار الملك خالد في الرياض، ومطار أبها في عسير، ومطار جازان، ومطار نجران.
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