شاهد.. لحظة إطلاق الحوثيين لصواريخ باتجاه السعودية

لحظة إطلاق الحوثيين لصواريخ باتجاه السعودية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
اليمنالحوثيونالمملكة العربية السعودية
2:02

نشر الحوثيون فيديو لما يقولون إنه إطلاق لصواريخ بالستية تستهدف مطار الملك خالد في الرياض، ومطار أبها في عسير، ومطار جازان، ومطار نجران.

اليمنالحوثيونالمملكة العربية السعودية