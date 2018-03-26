شاهد.. فيديوهات لاعتراض السعودية صواريخ بالستية من اليمن
فيديوهات لاعتراض السعودية صواريخ من اليمن
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ59 دقيقة.
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية أطلقت من الأراضي اليمنية، واستهدفت ثلاثٌ منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة ثلاثة مصريين بالعاصمة السعودية.
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