شاهد.. السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية
السيسي يدلي بصوته في انتخابات مصر الرئاسية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة.
1:13
فيديو من قناة "المصرية" يظهر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وهو يدلي بصوته للانتخابات الرئاسية
فيديو من قناة "المصرية" يظهر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وهو يدلي بصوته للانتخابات الرئاسية
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