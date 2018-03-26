شاهد.. السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية

السيسي يدلي بصوته في انتخابات مصر الرئاسية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة.
الانتخابات المصريةمصرعبدالفتاح السيسي
1:13

فيديو من قناة "المصرية" يظهر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وهو يدلي بصوته للانتخابات الرئاسية

الانتخابات المصريةمصرعبدالفتاح السيسي