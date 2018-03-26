دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وسط تكهنات بأن الانتخابات الرئاسية المصرية لن تأتي بأي جديد، إذ أن الفائز المتوقع هو الرئيس الحالي، نستعرض مجموعة من أبرز المحطات في حياة عبدالفتاح السيسي الشخصية والسياسية، وصعود نجمه في سماء السياسة داخل مصر وخارجها.
انفوجرافيك... أبرز المحطات في حياة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
انفوجرافيك... أبرز المحطات في حياة السيسي
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
1:26
وسط تكهنات بأن الانتخابات الرئاسية المصرية لن تأتي بأي جديد، إذ أن الفائز المتوقع هو الرئيس الحالي
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.