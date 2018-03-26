انفوجرافيك... أبرز المحطات في حياة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وسط تكهنات بأن الانتخابات الرئاسية المصرية لن تأتي بأي جديد، إذ أن الفائز المتوقع هو الرئيس الحالي، نستعرض مجموعة من أبرز المحطات في حياة عبدالفتاح السيسي الشخصية والسياسية، وصعود نجمه في سماء السياسة داخل مصر وخارجها.