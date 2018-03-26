انفوجرافيك... أبرز المحطات في حياة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

انفوجرافيك... أبرز المحطات في حياة السيسي

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
عبدالفتاح السيسيمصرالانتخابات الرئاسية المصريةالرئاسة المصرية
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وسط تكهنات بأن الانتخابات الرئاسية المصرية لن تأتي بأي جديد، إذ أن الفائز المتوقع هو الرئيس الحالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وسط تكهنات بأن الانتخابات الرئاسية المصرية لن تأتي بأي جديد، إذ أن الفائز المتوقع هو الرئيس الحالي، نستعرض مجموعة من أبرز المحطات في حياة عبدالفتاح السيسي الشخصية والسياسية، وصعود نجمه في سماء السياسة داخل مصر وخارجها.

عبدالفتاح السيسيمصرالانتخابات الرئاسية المصريةالرئاسة المصرية