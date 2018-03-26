قطر تدين استهداف السعودية بصواريخ: نرفض أي هجمات عسكرية ضد مدنيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت قطر، الاثنين، إطلاق جماعة الحوثي لصواريخ صوب السعودية، مؤكدة أنها ترفض أي هجمات عسكرية ضد المدن والمدنيين، وذلك بعد إعلان الرياض اعتراض سبعة صواريخ باليستية، فجر الاثنين مصدرها الأراضي اليمنية.

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جاء ذلك في بيان نشر على وكالة الأنباء القطرية الرسمية وجاء فيه: "تعلن دولة قطر عن إدانتها للهجمات الصاروخية التي استهدفت عددا من المدن الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 المتعلق باليمن.. إن إطلاق الصواريخ سوف يقود إلى مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة ويقوض فرص إنهاء الصراع الدائر في اليمن."

وأضاف البيان: "تجدد دولة قطر رفضها لأية هجمات عسكرية ضد المدن والمدنيين باعتبارها مخالفة لكافة الشرائع والقيم الإنسانية والمبادئ الدولية خاصة القانون الإنساني الدولي وتدعو المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن لاتخاذ كافة التدابير لمنع هذه الهجمات وحماية المدن والمدنيين الأبرياء كما تدعو جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والانخراط في حوار إيجابي شامل لإنهاء هذه الحرب التي لا طائل من ورائها وإعادة الاستقرار لليمن والمنطقة."