السعودية تعترض صاروخا شمال شرق الرياض عقب تهديدات الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مصدر مسؤول بوزارة الإعلام السعودية، في تصريحات لـCNN، أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا استهدف الرياض، وذلك عقب كلمة لعبدالملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، هدد فيها باستهداف المملكة العربية السعودية.

وأفادت قناة "الإخبارية السعودية الرسمية بأن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخاً شمال شرق الرياض". وأضافت "الإخبارية" أن "الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض الصاروخ دون تسببه بأضرار. وكانت السعودية اعترضت صاروخا باليستيا استهدف الرياض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقالت السلطات السعودية إن الصاروخ إيراني الصنع وأطلقه الحوثيون من اليمن.

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وكان عبدالملك الحوثي قال، مساء الأحد، إن "العام الرابع من العدوان الأمريكي السعودي سوف يشهد تطورات عسكرية كبيرة تخترق أنظمة الحماية الأمريكية التي يستخدمها تحالف العدوان على اليمن"، وذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.

وأضاف الحوثي: "قادمون للعام الرابع بطائراتنا المسيرة وعلى مدى بعيد، وبتفعيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية. وتابع بالقول: "لولا الإدارة الأمريكية ما كان للنظام السعودي أن يتجرأ على شن هذا العدوان والنظام السعودي والإماراتي ليس إلا قفازات لأمريكا"، وفقا لما نقله موقع "أنصار الله".

من جانبه، قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "عبدالملك الحوثي في كلمته بمناسبة إشعاله للحرب في اليمن يهدّد بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية"، وأضاف: "كلمات فارغة لا تعكس تراجعه الميداني اليومي، الحوثي يدفع ثمن غدره بشريكه".