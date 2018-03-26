الإمارات تدين اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين بمجال البحرين الجوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت هيئة الطيران المدني بالإمارات، الاثنين، ما قالت إنه اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات وذلك خلال تحليقهما في المجال الجوي الخاضع للسيطرة البحرينية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: "أدانت الهيئة العامة للطيران المدني اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين وذلك في اصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية."

وأضاف بيان الهيئة الإماراتية: "هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي."