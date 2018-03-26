أمريكا تدين هجمات الحوثي الصاروخية: ندعم حق السعوديين بالدفاع عن أنفسهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إطلاق جماعة الحوثي في اليمن لسبع صواريخ صوب المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أن واشنطن تدعم حق السعوديين بالدفاع عن أنفسهم.

جاء ذلك في تغريدة للخارجية الأمريكية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت فيها: "ندين بشدة الهجمات الصاروخية الحوثية الخطيرة التي استهدف عدة مدن في المملكة العربية السعودية ليلة الأحد. ونقدم تعازينا لأسر كل من قتل أو جرح."

وتابعت الخارجية الأمريكية في تغريدة منفصلة: "ونحن ندعم حق شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات. ونواصل دعوتنا إلى جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، للعودة إلى المفاوضات السياسية والتحرك نحو إنهاء الحرب في اليمن."

ويذكر أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن في الساعات الأولى من يوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.