علي محسن الأحمر: الحوثي يريد فرض حوار بوجهة نظره كما يخيّل له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، إن جماعة الحوثي تريد فرض حوار من وجهة نظرها كما يخيل لها، في إشارة إلى الصواريخ البالستية التي أطلقتها صوب المملكة فجر الاثنين.

جاء ذلك في تغريدة للأحمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إن الاعتداءات الحوثية الإيرانية على عاصمة ومدن المملكة العربية السعودية الشقيقة يعد تحدٍ واضح للمجتمع الدولي والاقليمي ولمجلس الأمن ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتواجد حالياً في صنعاء.. كما أن الاعتداءات تؤكد بأن إيران لم تتوقف عن مد الحوثيين بالإمكانيات والأسلحة."

وتابع قائلا: "الحوثي يريد أن يفرض حواراً من وجهة نظره كما يخيل إليه، ويهدف إلى زرع الحقد والكراهية بين اليمن والمملكة وخلق جيل يمني حاقد على اليمن والمملكة ودول الخليج، ويتمنى قطع الإغاثات الانسانية لمركز الملك سلمان والاغاثات الدولية ومضايقة المغتربين ويسعى لتمزيق اليمن وسيادته ووحدة أراضيه."

ويذكر أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أعلن في الساعات الأولى من يوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.